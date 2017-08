Nach dem Anschlag von Barcelona mit mindestens 13 Toten und mehr als 100 Verletzten haben Sicherheitskräfte offenbar einen zweiten Anschlag verhindert. In der Kleinstadt Cambrils, rund 100 Kilometer südlich der Metropole, töteten Einsatzkräfte in der Nacht fünf Personen. Dadurch sei ein weiterer Terrorangriff mit Sprengstoff-Gürteln verhindert worden, erklärten die Behörden. Der Mann, der am Donnerstag mit einem Kleintransporter viele Menschen auf der auch bei Touristen beliebten Allee Las Ramblas überfahren hatte, wurde dagegen bislang nicht gefasst. Die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich.