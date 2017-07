Bericht der Vereinte Nationen: Gazastreifen ist unbewohnbar

Der Gazastreifen ist unbewohnbar - zu diesem Ergebnis kommen die Vereinten Nationen nach einer Untersuchung der Lebensbedingungen der etwa zwei Millionen Bewohner in der palästinensischen Enklave am Mittelmeer. Auch zehn Jahre nach der Machtübernahme der islamistischen Hamas würden sich Einkommen, Gesundheitsversorgung, Bildung sowie Strom- und Wasserversorgung weiter verschlechtern, teilte die Uno am Dienstag mit. Der Niedergang geschieht demnach schneller als noch vor wenigen Jahren vorhergesagt. Unmittelbar nach der Machtübernahme der Hamas im Juni 2007 hatte Israel den Warenverkehr mit dem Gazastreifen stark eingeschränkt. Auch die palästinensische Autonomiebehörde, die das Westjordanland regiert, hat die Zusammenarbeit mit der Hamas so gut wie eingestellt und gewährt kaum noch Finanzhilfen für den Gazastreifen.