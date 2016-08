In Bolivien haben nach Angaben der Regierung streikende Bergarbeiter den stellvertretenden Innenminister Rodolfo Illanes getötet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt weise alles darauf hin, dass der 56-Jährige "brutal und feige" ermordet worden sei, sagte Kabinettsminister Carlos Romero am Donnerstagabend. Illanes habe mit den Streikenden in Panduro sprechen wollen. Er sei aber von Bergarbeitern abgefangen und verschleppt worden. Die Bergarbeiter verlangen die Änderung eines kürzlich verabschiedeten Bergbau-Gesetzes. Sie fordern unter anderem mehr Schürfrechte und das Recht, für Privatfirmen zu arbeiten. Die Proteste schlugen in dieser Woche in Gewalt um, nachdem die Arbeiter eine Autobahn blockiert hatten. Zwei Bergarbeiter starben, als die Polizei auf sie schoss. Nach Regierungsangaben wurden 17 Polizisten verletzt.