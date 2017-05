Bombe explodiert nahe deutscher Botschaft in Kabul

Einer der schwersten Anschläge in der afghanischen Hauptstadt Kabul seit Jahren hat nahe der deutschen Botschaft mindestens 49 Todesopfer gefordert. Mehr als 300 Menschen erlitten Verletzungen, wie ein Regierungssprecher mitteilte. Nach Angaben der französischen Regierung wurden die deutsche und die französische Botschaft beschädigt.

Der oder die Attentäter zündeten offenbar eine Autobombe, für die sie einen schwarzen Tanklastwagen für Wasser oder Abwasser benutzt haben könnten, erklärte der Sprecher des Innenministeriums, Nadschib Danisch. "Aber weil die Explosion so schwer war, können wir das noch nicht mit Sicherheit sagen. Vom Tanker ist kaum noch etwas übrig."



Tausende Angestellte waren auf dem Weg zur Arbeit

Die Explosion habe sich an einer viel befahrenen Straße zwischen der deutschen Botschaft und einem Sicherheitsposten am Sanbak-Platz ereignet, sagte Danisch. Die Straße ist eng und wird an beiden Seiten von hohen Sprengschutzmauern begrenzt. Die Wucht der Explosion zerstörte Danisch zufolge mindestens 30 Fahrzeuge. Tolo TV berichtet von schweren Schäden an Gebäuden. Bilder zeigten eine von dichtem Rauch erfüllte Straße, mit zerrissenen Autowracks und blutigen Körpern.

Die deutsche Botschaft liegt rund 300 Meter vom Anschlagsort entfernt. In den schwer gesicherten Vierteln stehen aber auch viele andere Botschaften, das Nato-Hauptquartier in Kabul und afghanische Ministerien. Tausende Mitarbeiter dieser Ministerien, von Botschaften und anderen Büros waren zur Zeit der Explosion um kurz nach 8.30 Uhr (Ortszeit) auf dem Weg zur Arbeit. Ein Hauptquartier von Afghanistans größter Telekommunikationsfirma Roshan liegt ebenfalls sehr nahe dem Anschlagsort. Laut Tolo TV sollen viele der Opfer Roshan-Mitarbeiter sein.

Eine riesige Rauchwolke stand über der Gegend, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Auf der Straße lagen Leichen, blutende Überlebende und völlig verängstigte Schülerinnen versuchten sich in Sicherheit zu bringen.

Die Nato-Mission Resolute Support ließ verlauten, man sei dabei zu überprüfen, wie es allen Nato-Mitarbeitern gehe. Afghanische Medien berichteten, es seien nun ausländische Soldaten am Ort der Explosion.

Bislang hat sich keine Gruppe zu der Tat bekannt. Es ist der achte schwere Anschlag in Kabul seit Jahresbeginn. Hunderte Menschen sind bei diesen Anschlägen der radikalislamischen Taliban und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bereits getötet oder verletzt worden.