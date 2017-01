May will klaren Bruch mit EU - aber Europas bester Freund bleiben

Stärke, Hoffnung und eine glänzende Zukunft für Großbritannien beschwor die britische Premierministerin Theresa May am Dienstag in ihrer mit Spannung erwarteten Brexit-Grundsatzrede zum Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union. "Ich möchte, dass das Vereinigte Königreich gestärkt aus dieser Zeit des Wandels hervor geht: fairer, geschlossener und mehr nach außen orientiert, als je zuvor." "Ich kann Ihnen heute bestätigen, dass die Regierung das Ergebnis der Verhandlungen vor dem Inkrafttreten in beiden Kammern des Parlaments zur Abstimmung stellen wird." "Ich will es ganz deutlich sagen: Meine Vorschläge können nicht bedeuten, dass wir im Binnenmarkt bleiben. Die Spitzen europäischer Länder haben wiederholt gesagt, dass man, um dort Mitglied zu sein, die vier Freiheiten akzeptieren muss: den freien Verkehr von Waren, Kapital, Dienstleistungen und Personen. Aus der EU auszutreten und trotzdem Teil des Binnenmarktes zu bleiben, würde bedeuten, dass wir die EU-Regeln und Vorschriften zu diesen Freiheiten befolgen müssten, ohne darüber abstimmen zu dürfen." "Wir streben stattdessen einen größtmöglichen Zugang durch ein neues, umfassendes und ehrgeiziges Freihandelsabkommen an." "Großbritannien will ein guter Freund und Nachbar für Europa bleiben. Ich weiß, dass manche ein Abkommen fordern, das uns bestrafen und andere Länder abschrecken soll, uns zu folgen. Das wäre verhängnisvoll und würde den europäischen Ländern bloß selber schaden. Es wäre nicht die Tat eines Freundes. So etwas könnten wir niemals akzeptieren. Ich bin zwar zuversichtlich, dass dieses Szenario nie kommen wird und dass es möglich ist, ein gutes Abkommen zu erzielen. Gleichzeitig sage ich aber deutlich: ein geplatzter Deal wäre für Großbritannien besser, als ein schlechter Deal."