Britische Regierung muss bei EU-Austritt Parlamentsvotum einholen

Die britische Regierung muss die Zustimmung des Parlaments zum geplanten EU-Austritt einholen. Dies entschied das Oberste Gericht in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil. David Neuberger, Präsident des Obersten Gerichtshof: "Heute mit einer Mehrheit von acht zu drei Stimmen hat der Oberste Gericht entschieden, dass die Regierung nicht Artikel 50 auslösen kann, ohne dass das Parlament eine Entscheidung trifft, die die Regierung dazu autorisiert." Damit muss Premierministerin Theresa May das Parlament über den Beginn des Austrittsprozesses abstimmen lassen. Sie will bis Ende März die Scheidung von der EU gemäß Artikel 50 im Lissaboner EU-Vertrag beantragen. Ob der Zeitplan eingehalten werden kann, hängt davon ab, ob das Parlament die Planungen Mays durchwinkt oder eventuell Änderungen verlangt.