Brexit-Verhandlungen: Jetzt geht's um die Trennung

Jetzt wird es ernst. Am Montag hat in Brüssel die zweite Runde der Brexit-Verhandlungen begonnen. Dabei geht es auch viele inhaltliche Fragen von denen man jetzt schon weiß, dass sie zwischen Großbritannien und der EU umstritten sind. Besonders schwierig wird es wohl, eine Einigung beim Geld zu finden. Die EU fordert von Großbritannien, vor dem Austritt seine Rechnungen zu begleichen. Der britische Brexit-Minister David Davis stellt sich auf viel Arbeit ein: "Wir haben im vergangenen Monat einen guten Start gehabt. Aber jetzt geht es wirklich um die Substanz der Dinge. Dabei geht es um vier Bereiche. Die Bürgerrechte, die Finanzen, die Umstände der Trennung und das Thema Nordirland. Für uns ist es unglaublich wichtig, dass wir gute Fortschritte machen und das wir die unterschiedlichen Auffassungen identifizieren. Aber auch darum, dass wir die Gemeinsamkeiten entdecken. Und jetzt ist es Zeit, dass wir an die Arbeit gehen und dafür sorgen, dass es erfolgreiche Verhandlungen werden." EU-Verhandlungsführer Michel Barnier äußerte sich ähnlich. Die unterschiedlichen Positionen müssten jetzt verglichen werden, sagte er. Am Donnerstag wollen beide vor die Presse treten und über die Gespräche berichten.