Bombenanschlag in Brüssel. Am Montag durchbrach in den frühen Morgenstunden ein Fahrzeug mehrere Absperrungen vor dem Kriminologischen Institut. Nach lokalen Medienberichten haben dann der oder die Angreifer einen Sprengsatz in der Nähe der Labore gezündet. Diese gerieten daraufhin in Brand. Verletzt wurde niemand. Die belgischen Sicherheitskräfte sind seit den Selbstmordanschlägen vom März in erhöhter Alarmbereitschaft. Damals waren bei Bombenanschlägen am Flughafen und in einer Metro-Station im EU-Viertel 35 Menschen gestorben.