So verlief das Treffen zwischen Trump und Merkel

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Freitag in Washington erstmals den neuen US-Präsidenten Donald Trump getroffen. In einer Pressekonferenz betonten beide Regierungschefs die wirtschaftliche Kooperation zwischen Deutschland und den USA: "Wir sind auch Befürworter eines fairen Handels. Das muss eine Win-Win-Situation sein, zu Nutzen aller. Und über die Details können wir hier sprechen. Und wir haben heute schon gesehen - bei dem Austausch mit Unternehmen und auszubildenden - welches Potenzial in unseren beiden Volkswirtschaften in sich haben. "Mit Deutschland wird es fantastisch lauf. Aktuell würde ich sagen: Die Verhandler für Deutschland haben einen wesentliche besseren Job gemacht als die Unterhändler der USA. Aber das könne n wir hoffentlich ausgleichen. Wir wollen keinen Sieg, wir wollen Fairness, alles was ich will, ist Fairness." "Und in diesem Geiste würde ich mich freuen, wenn wir die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika auch wieder aufnehmen könnten." Zuvor hatte Trump der Kanzlerin weitere Unterstützung der Nato durch die USA versichert. Merkel hatte von einem "guten und sehr offenen ersten Austausch" gesprochen.