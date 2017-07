Bundesregierung stellt Türkei-Beziehungen auf den Prüfstand

Die Bundesregierung hat die Reisehinweise für die Türkei verschärft. Künftig werden nicht mehr nur Gruppen wie Journalisten, sondern alle Deutschen gewarnt, dass sie unter dem Verdacht der Unterstützung von Terrororganisationen verhaftet werden könnten. Das Auswärtige Amt rät Türkeireisenden, sich bei der Botschaft oder Konsulaten registrieren zu lassen. Dies dürfte die ohnehin sinkenden Zahlen deutscher Touristen in der Türkei weiter sinken lassen. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel von der SPD kündigte am Donnerstag an, dass die Türkei-Politik der Bundesregierung grundlegend auf den Prüfstand gestellt werden soll. Als Reaktion auf Festnahmen von deutschen Bürgern und Drohungen gegen deutsche Unternehmen. Zuletzt war der Menschrechtler und IT-Experte Peter Steudtner in der Türkei verhaftet worden: "Die Vorwürfe sind offensichtlich unbegründet und an den Haaren herbeigezogen." Die Bundesregierung werde prüfen, ob die Exportbürgschaften für deutschen Lieferungen in die Türkei ausgesetzt werden. Gabriel warnte angesichts von Drohungen auch gegen deutsche Firmen, dass dies Investoren abschrecken werde. Am Donnerstagmorgen habe er sich mit Bundeskanzlerin Merkel und SPD-Chef Schulz abgesprochen, sagte der Außenminister. "Wir fordern die Freilassung von Peter Steudtner, Deniz Yücel, Mesale Tolu. Ungehinderten konsularischen Zugang und zügige faire Verfahren für sie und die anderen Deutschen, denen politische Straftaten zur Last gelegt werden. Wir erwarten eine Rückkehr zur europäischen Werte, zu Respekt von Meinungs- Presse- und Kunstfreiheit." Grünen-Chef Cem Özdemir begrüßte die Ankündigungen der Bundesregierung. Diese seien überfällig gewesen. Nun müssten weitere Schritte folgen: "Was ich aber völlig vermisse ist, dass die Bundesregierung auch etwas dazu sagt, dass es gerade den Versuch gibt, türkische Vereine, türkische Moscheen, türkischstämmige Organisationen in der Bundesrepublik Deutschland gleichzuschalten, mainzustreamen mit Erdogan, auch dazu würde ich gerne was hören." Ein Sprecher des türkischen Präsidenten Erdogan wies die Reaktion der Bundesregierung als unangemessen und unannehmbar zurück. Die Äußerungen von Gabriel seien unglücklich und innenpolitisch motiviert. Deutschland müsse sich rational verhalten. Die Türkei habe gute Beziehungen zu Deutschland und wolle diese beibehalten, so der Sprecher.