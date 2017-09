So hitzig streiten Merkel und Co. in der letzten Parlamentssitzung vor der Wahl

O-Ton Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin "So, meine Damen und Herren, jetzt möchte ich nur noch kurz darauf hinweisen, weil meine Zeit auch so gut wie vorbei ist, dass wir... ja, meine Redezeit hier ... Das ist ja ... Mein Gott! Wie weit sind wir jetzt eigentlich schon gekommen? Leute, es sind noch wenige Tage bis zur Wahl. Lassen Sie unsere erfolgreiche Regierungsarbeit wenigstens am heutigen Tag einigermaßen gelten lassen. Wir haben nämlich wirklich eine Menge miteinander erreicht." O-Ton Sahra Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende "Die Linke" "Der französische Präsident Macron ist bekanntlich mit der Bewegung "la république on mache" an die Macht gekommen. Wenn Sie, Frau Bundeskanzlerin, eine Wahlplattform gründen würden, müsste die wohl eher "la république en trance" heißen. O-Ton Thomas Oppermann, SPD-Fraktionsvorsitzender "Und ich muss sagen: Ich bin stolz darauf, was wir gemeinsam erreicht haben. Aber zur Wahrheit gehört auch: All diese Vorhaben mussten von uns hart erkämpft werden und zwar gegen die Kollegen und Kolleginnen von CDU und CSU und viel zu häufig auch gegen Sie selbst, Frau Merkel." O-Ton Cem Özdemir, Vorsitzender Bündis90/Die Grünen "An die Adresse der Großen Koalition will ich schon sagen: Hören Sie auf zu prüfen, ob man Hermesbürgschaften aussitzen kann, hören Sie auf zu prüfen, ob man die Zollunion vielleicht nicht doch ausweitet, hören Sie auf zu prüfen, ob man die Reisewarnungen vielleicht verschärfen sollte, tun Sie es endlich. Was muss denn dieser Erdogan noch machen, dass Sie endlich mal aufwachen und aufhören mit ihm zu kuscheln?"