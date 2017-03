US-Touristen in Cancun rufen "Baut die Mauer"

Die Flitterwochen in Cancun werden für Suly and Anaximandro Amable unvergesslich bleiben - allerdings anders als sie dachten. Denn das frisch verheiratete Pärchen aus Peru musste in der mexikanischen Partyhochburg eine unangenehme Erfahrung machen.



"Heute habe ich zusammen mit meiner Frau, die eine gebürtige Mexikanerin ist, an Bord eines Schiffes vor der Küste von Cancun eine Show angesehen", schrieb Anaximandro auf Facebook. "Am Ende der Show begann eine Gruppe von Amerikanern den berüchtigten 'Baut die Mauer'-Slogan zu singen". Die Rufe, die aus dem Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump bekannt sind, seien immer lauter geworden. Ob die jungen Leute unter dem Einfluss von Alkohol waren oder nicht, vermochte Anaximandro dabei nicht zu sagen.

Kein Einzelfall in Cancun

Mehrere mexikanische Touristen an Bord des Schiffes sollen ihren Unmut über das Verhalten der US-Touristen laut zum Ausdruck gebracht haben, wie die Zeitung "The Yucatan Times" schreibt. Doch die Amerikaner hätten nicht aufgehört.

Wie das mexikanische Blatt weiter berichtet, soll dies kein Einzelfall gewesen sein. Währen des Spring Breaks hätten sich die Beschwerden über US-Touristen gehäuft, die sich gegenüber der mexikanischen Bevölkerung unfreundlich und hochmütig verhalten würden.