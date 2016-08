Mit einer aufwendigen Aktion haben die Organisationen "Campact", "Foodwatch" und "Mehr Demokratie" am Mittwoch Verfassungsbeschwerde gegen das Freihandelsabkommen CETA eingereicht. Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe stapelten sie die Vollmachten von 125.000 Bürgern auf, die sich der Verfassungsbeschwerde angeschlossen haben. Damit sei die Bürgerklage die größte in der Geschichte der Bundesrepublik, hieß es. Roman Huber von "Mehr Demokratie": O-TON ROMAN HUBER, VORSTAND VON "MEHR DEMOKRATIE "Im Kern ziehen wir hier vor Gericht, weil wir uns wehren gegen den Ausverkauf unserer Demokratie an Großinvestoren. Das ist der Kern des ganzen Projekts." Die Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada. Nach Ansicht der Initiatoren verstößt CETA gegen das Grundgesetz. Die Organisationen befürchten z.B., dass Investitionsgerichte Deutschland zu Schadenersatz verurteilen könnte, wenn wie beim Atomausstieg politische Entscheidungen Unternehmen die Grundlage entziehen. Auch werde das in Europa geltende Vorsorgeprinzip im Gesundheits-, aber auch dem Umwelt-, Verbraucher- und Lebensmittelschutz, nicht ausreichend abgesichert. Das Bündnis hat beim Bundesverfassungsgericht zudem eine einstweilige Verfügung gegen die vorläufige Anwendung des Freihandelsabkommens beantragt. Eigentlich soll CETA im Herbst mit einem Beschluss des Ministerrates in Kraft treten - also noch vor einer Abstimmung im Bundestag. Das Bundesverfassungsgericht könnte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel aber dazu auffordern, im EU-Ministerrat gegen die vorläufige Anwendung des Freihandelsabkommen zu stimmen.