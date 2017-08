Trump verurteilt nun doch Gewalt von Rassisten

Donald Trump hat sich nun doch ausdrücklich von Rechtsextremisten distanziert. Knapp zwei Tage nach dem Extremistenaufmarsch in Virginia sagte der US-Präsident in Washington: "Rassismus ist schlimm". Konkret kritisierte Trump Gruppen wie den Ku-Klux-Klan sowie Neonazis. Sie stünden allem entgegen, was Amerikaner wertschätzten, sagte der Republikaner. Bei einem Neonazi-Aufmarsch am Samstag in Virginia war ein mutmaßlicher Rechtsextremist in eine Gruppe von Gegendemonstranten gefahren und hatte dabei eine Frau getötet und mehrere Teilnehmer schwer verletzt. In einer ersten Reaktion hatte Trump Hass und Fanatismus auf "vielen Seiten" angeprangert. Die allgemein gefasste Kritik löste massive Empörung aus. Der Chef des US-Pharmakonzerns Merck kündigte aus Protest an, ein Beratergremium des Präsidenten zu verlassen. Der Afroamerikaner Kenneth Frazier erklärte auf Twitter, die Führung des Landes müsse "zu unseren grundsätzlichen Ansichten stehen" und klar Position beziehen gegen Hass, Fanatismus und eine angebliche Überlegenheit bestimmter Gruppen. Trump erwiderte kurze Zeit später ebenfalls per Twitter, der Merck-Chef werde dann wohl jetzt mehr Zeit haben, die hohen Arzneimittelpreise zu senken. Vor einem Besuch Donald Trumps in New York protestierten am Montag hunderte Menschen in Manhattan gegen den US-Präsidenten. Trump soll sich bis Mittwoch in New York aufhalten.