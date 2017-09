Chicagos Bürgermeister: "Unsere Stadt wird eine Trump-freie Zone sein"

"Dies ist Ihre Heimat und Sie müssen sich keine Sorgen machen."

Chicagos Bürgermeister positioniert sich in Fragen der Einwanderungspolitik klar gegen den US-Präsidenten: Rahm Emanuel kündigt eine „Trump-freie Zone“ in seiner Stadt an.

"Chicago, unsere Schulen, unsere Nachbarschaften, unsere Stadt – ist im Bezug auf Präsident Trump – eine Trump-freie Zone. Sie müssen sich keine Sorgen machen."

Der Grund: Donald Trump hat am Dienstag ein Programm zum Schutz von Kindern illegaler Einwanderer aufgehoben. Das Verfahren bewahrt bisher knapp 800.000 junge Erwachsene, die als Kinder illegal in die USA gekommen sind, vor der Abschiebung.

Die Schützlinge werden in den USA auch "Dreamers" genannt. Als Barack Obamas ehemaliger Stabschef im Weißen Haus will Emanuel die Rechte dieser Menschen in der Großstadt schützen.

"Sie werden immer Dreamers in den Augen der Stadt Chicago bleiben, weil Sie große Träume haben und wir ein Teil dieser Träume werden wollen."