China und USA ratifizieren Pariser Klimaabkommen

US-Präsident Barack Obama ist schon angekommen in Hangzhou. Die Provinzhauptstadt im Osten Chinas ist die Bühne für den G20-Gipfel. Am Sonntag und Montag kommen hier die Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industrie- und Schwellenländer zu Beratungen zusammen. Auf dem Programm stehen neben den Konflikten und Krisen der Welt auch die Themen fairer Welthandel und der Klimawandel. Hier kam es vor Beginn des Gipfels zu einem Durchbruch. China ratifizierte das Pariser Klimaschutzabkommen, das die Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius begrenzen soll. In Hangzhou selbst standen Fabriken und Verkehr am Samstag ausnahmsweise mal still - der Tagungsort gleicht wegen der verschärften Sicherheitskontrollen zum G20-Gipfel einer Geisterstadt. Sonst qualmen die Schlote im Reich der Mitte allerdings nicht zu knapp. China ist der weltweit größte Produzent von Treibhausgasen. Auf Platz zwei: die USA, die sich China am Samstag anschlossen und das Abkommen ebenfalls ratifizierten. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Vereinbarung noch vor Jahresende in Kraft treten kann. 180 Länder haben das Abkommen unterzeichnet, aber erst rund zwei Dutzend von ihnen haben es auch ratifiziert. Damit das Pariser Abkommen rechtskräftig wird, müssen ihm 55 Staaten beitreten, die für mindestens 55 Prozent des Emissionsvolumens verantwortlich sind.