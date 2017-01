Bei der Vereidigung des US-Kongressabgeordneten Roger Marshall ist einer aus der Rolle gefallen. Cal, Marshalls 17-jähriger Sohn, machte während des Eides einen "Dab". Die Tanzbewegung schaffte als Internet-Trend einen Siegeszug über American Football, Eishockey, Fußball bis zu Prinz Harry - und ist vor allem bei Teenagern in aller Welt beliebt.

Dem Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Paul Ryan, war der Trend wohl neu. Laut US-Medien fragte er den Jugendlichen, ob er niesen müsse. Cal Marshall soll sich erst nach einem Dialog mit Ryan entschuldigt und die Hand herunter genommen haben.

"Ich schäme mich so doll fremd", schreibt Dorey Scheimer auf Twitter über die Aktion. "Ein großer Moment für seinen Dad und er ruiniert ihn, indem er ein Trottel ist", schreibt John McGahon. "ich hasse meine Generation manchmal", twitter Brandon W. "Der Junge gewinnt das Netz", schreibt dagegen Jarrod Weiss. "Ryan fragt sich, was mit dem Jungen verkehrt ist." Chris Horne twittert: "Dieser Moment, in dem Sprecher Ryan von einem Teenager veräppelt wird. Das war gestern. Danke, Cal Marshall." Iche_me! twittert: "Dieser Dabbing-Junge ist der Hammer. Er hörte nicht einmal auf, als Paul Ryan ihn darum bat. Sei der Widerstand, bleib standhaft." Auch Cals Vater Roger Marshall meldete sich via Twitter zu Wort: "Nur damit Sie bescheidwissen, Paul Ryan: Er hat Hausarrest." Und auch Paul Ryan twitterte zum Dabbing von Cal Marshall: "Gerade fertig mit den Vereidigungsfotos. Beinahe 300 Abgeordnete. Zahllose süße Kinder. Verstehe übrigens immernoch nicht, was Dabbing ist."