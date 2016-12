Nach den heftigen Kämpfen in der syrischen Großstadt Aleppo ist in der Stadt so etwas wie Ruhe eingekehrt. Zivilisten konnten sich mehr oder weniger frei in der Stadt bewegen. Einige waren seit Jahren wieder zum ersten Mal in Stadtteilen im Osten der Stadt, die zuvor von Rebellen kontrolliert worden waren. Während aus Aleppo keine Kämpfe mehr gemeldet werden, hat die syrische Armee ihre Offensive gegen Rebellen in einem Tal bei Damaskus verstärkt. Es würden vermehrt Luftangriffe auf Orte im Wadi Barada geflogen, berichteten Anwohner und Rebellen am Dienstag. Dabei gehe es der syrischen Armee darum, die Kontrolle über die Wasserversorgung der Hauptstadt wiederzuerlangen, hieß es. Die Zufahrtsstraßen zu dem Tal seien unter Kontrolle der Republikanischen Garde, einer Eliteeinheit der Regierung, und der schiitischen Hisbollah-Miliz aus dem Libanon, die den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad unterstützt. Das Tal liegt rund 18 Kilometer nordwestlich von Damaskus. Von dort stammt ein Großteil des Wassers, das in der Hauptstadt benötigt wird. Die syrische Armee hat den Rebellen vorgeworfen, die Quellen mit Dieseltreibstoff zu vergiften.