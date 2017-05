Das ist die Route für Trumps erste Amtsreise

Premiere für den Präsidenten: Donald Trumps erste Auslandsreise steht an. Statt in Washington, D.C. oder Florida zu verweilen, wird der US-Präsident neun Tage lang in der Welt unterwegs sein. Die erste Station ist Saudi-Arabien. Trump will mit dem saudischen König Salman über den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat und den Einfluss des Iran sprechen. Im Anschluss fliegt er nach Israel. Programmpunkte sind ein Treffen mit Ministerpräsident Netanjahu und dem Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas. Dann bricht Trump nach Europa auf. Eine Audienz bei Papst Franziskus will der Präsident nutzen, um über Religionsfreiheit und Menschenrechte zu diskutieren. Anschließend steht der Nato-Gipfel in Brüssel auf dem Programm. Den Abschluss der Reise bildet schließlich das Treffen der G7 auf Sizilien. Dann geht es endlich wieder zurück nach Washington, D.C. – zurück ins Weiße Haus. Oder eben nach Palm Beach.