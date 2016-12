Demonstranten blockieren Parlament in Polen

In Polen haben Hunderte Personen gegen die konservative Regierung protestiert. Die Demonstranten blockierten am Freitagabend die Ausgänge des Parlaments in Warschau. Und in der Nacht zu Samstag kam es dann auch zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Demonstranten. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Die Demonstranten werfen den Abgeordneten der rechtskonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit vor, den Haushalt für das kommende Jahr nicht rechtmäßig verabschiedet zu haben. Zudem soll die Arbeit der Medien eingeschränkt werden. Zuvor war es bereits im Parlament zu Protesten von Oppositionspolitikern gekommen. Sie besetzten das Rednerpult und riefen "Freie Medien" und "Keine Zensur". Der Präsident der Kammer verlegte daraufhin die Abstimmung über den Haushalt in andere Räume und untersagte den Medien die Aufzeichnung.