In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind eine deutsche Entwicklungshelferin und ein afghanischer Wachmann getötet worden. Zudem sei eine Finnin entführt worden, sagte ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums am Sonntag. Alle drei hätten für die schwedische Hilfsorganisation Operation Mercy gearbeitet. Vom Auswärtigen Amt in Berlin war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Das finnische Außenministerium bestätigte die Entführung. Im Süden Afghanistans wurden unterdessen bei Überfällen der radikalislamischen Taliban mindestens 20 Polizisten getötet. Auch Dutzende Extremisten seien getötet und verletzt worden, teilten die Behörden in der Provinz Zabul am Sonntag mit. Der Konflikt zwischen den vom Westen unterstützten Regierungstruppen und den Taliban tobt seit Jahren. Zehntausende Afghanen haben deshalb Zuflucht in Europa gesucht.