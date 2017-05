Donalds Trumpelpfad durch die Welt

Trump on Tour

Neun Tage lang reist der US-Präsident durchs wilde Ausland.

Und hinterlässt eine Schneise der Verwunderung.

Nicht zuletzt wegen dieser Szenen:

Filmreif in Saudi-Arabien:

"Herr der Ringe" und "Die drei Musketiere".

Krisensicher in Israel:

Aufregung auf dem Roten Teppich: Melania schlägt Donalds Hand weg!

"Wir sind gerade aus dem Nahen Osten gekommen, zurück aus Saudi-Arabien."

Autsch! Denkt auch Ron Dermer, der israelischer Botschafter in den USA.

Israel liegt doch auch im... Nahen Osten!

Scheinheilig im Vatikan:

Oops, she did it again.

Und der Papst? Ist sichtlich erfreut.

Charmant in Brüssel:

Charmeoffensive beim Fototermin.

Charmeoffensive beim Redetermin.

"23 der 28 Mitgliedsstaaten zahlen immer noch nicht so viel, wie sie sollten."

Und dann doch selbst Opfer des französischen Charmes.

Bockig auf Sizilien:

Echte Freunde haben zusammen Spaß und sogar Zeit für lauschige Minuten.

Und Trump?

Danke, schön war’s!