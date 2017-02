Diplomatie à la Trump: "Make Somalia Great Again"

Mit voller Kraft voraus, hinein ins nächste Fettnäpfchen: Gerade einmal vier Wochen ist Donald Trump jetzt im Amt und poltert, wie angekündigt, über das internationale diplomatische Parkett - beziehungsweise, lässt poltern. Zuletzt hatte er bei einer Rede vor seinen Anhängern behauptet, Schweden sei Opfer eines Anschlags durch Migranten geworden. Dumm nur, dass davon in Schweden niemand etwas wusste. Spott und Häme im Netz waren die Folge. Nun hat der US-Botschafter in Somalia, Stephen Schwartz, mit einer merkwürdigen Geste gleich den nächsten Shitstorm heraufbeschworen.

US2SOM Amb Schwartz had a fruitful mtng w Pres Farmaajo 2day + presented the Pres with a cap "MAKE SOM GREAT AGAIN" https://t.co/rXHgpWFp pic.twitter.com/EWFdrRipv3

Auf einem Foto, das von der US-Botschaft in Somalia via Twitter verbreitet wurde, sind Botschafter Schwartz und der somalische Präsidenten Mohamed Abdullahi Mohamed "Farmajo" zu sehen. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, würde Schwartz dem Staatsoberhaupt nicht eine weiß-blaue Kappe überreichen, auf dem ein Slogan steht, der vielen bekannt vorkommen dürfte: "Make Somalia Great Again" heißt es in klarer Anlehnung an Donald Trumps (ursprünglich Ronald Reagans) Wahlkampfmotto "Make America Great Again".

Eine Truckerkappe als Geschenk an den Präsidenten eines souveränen Staates - na gut, aber die trumpsche Botschaft hat vor allem einen peinlichen Beigeschmack: Somalia ist eines der sieben mehrheitlich muslimischen Länder, das sich auf der Liste von Donald Trumps Einreiseverbot befindet. Im Netz sorgte dieser Umstand für so manche Kritik:



The @US2SOMALIA actually tweeted this completely inappropriate hat. And yes #Somalia is on the ban list. WTF. https://t.co/Gbi5C4envy pic.twitter.com/kzGYcCvqrf — Katrina Jørgensen (@Veribatim) 18. Februar 2017

@US2SOMALIA This account is satire right?... — Michael Oman-Reagan (@OmanReagan) 20. Februar 2017

@US2SOMALIA You're embarrassing America. Shame on you. — Mark Blacknell (@Blacknell) 18. Februar 2017

@US2SOMALIA last place on earth the US should be pushing Trump propaganda. Very disrespectful of Somalia, Somalis and Africa. — Delalorm S Semabia (@Delalorm) 18. Februar 2017