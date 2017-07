Donald Trump liefert unfreiwillig-ehrliche Bilanz

Manchmal kann man schon fast etwas Mitleid mit Donald Trump haben. Die ständige Quadratur des Kreises gehört zum Wesen seines Jobs - siehe etwa die Reform des Gesundheitswesens, die nach seinen eigenen Worten komplizierter sei, als Frieden im Nahen Osten zu schaffen. Und darüber hinaus landet auch noch jedes seiner Worte auf der Goldwaage - eine ebenfalls dem Amt geschuldeten Bürde, an die sich Trump selbst nach einem halben Jahr offenbar noch immer nicht gewöhnt hat. Wie am Dienstag. Da sprach er mit Reportern über das Scheitern seiner Gesundheitsreform und dann fiel ein Satz, den der Nachrichtensender Fox News prompt als Zitat am Bildrand einblendete: "Trump: 'Eventually we will get something done'. Salopp übersetzt: "Irgendwann werden wir etwas auf die Reihe kriegen."

Trump-Kritik beim Trump-Fan-Sender Fox?

Die Einblendung war gleich doppelt bemerkenswert: Zum einen gilt Fox News als ausgesprochen Trump-freundlich, der Satz dagegen, derart isoliert herausgestellt, aber lässt sich nicht anders als ein Eingeständnis des Scheiterns verstehen. Und das wurde er auch. Und nicht ohne Grund. Denn die Halbjahresbilanz des US-Präsidenten fällt eher mager aus: drei mehr oder weniger krachend gescheiterte Wahlkampfversprechen und die "Russland-Connection", die Trump einfach nicht loswird - da ist noch Luft nach oben. Der britische "Independent" ätze über das Zitat: "Der wohl realistischste Wahlkampfslogan der Welt."

Natürlich ließen sich die Witzbolde auf Twitter diese Steilvorlage nicht entgehen. So fragte sich der Nutzer "RK71": "Wie lange würden durchschnittliche Amerikaner ihren Job behalten, wenn sie "Irgendwann kriegen wir etwas auf die Reihe" sagen würden?" Oder "BulletProofHeart": "Keine Sorge, das wird auch passieren. Wenn du aus dem Amt geschieden bist." Beliebt ist auch der Vergleich mit Trumps Wahlkampfslogan "Make America Great again". Twitter-Nutzer Evan DeSimone schreibt: "2016: "Make America Great again". 2017: "Eventually we will get something done". Lauren Duca kombiniert einfach beide Aussagen: "Make America Eventually Get Something Done".





Der Vollständigkeit halber übrigens hier noch einmal das ganze Zitat aus dem der Satz herausgepickt wurde: "Wir werden sehen, was passiert. Da laufen auch andere Sachen, während wie hier sprechen, aber ich bin schon enttäuscht. Jahrelang hieß es ständig: abschaffen und ersetzen (Barack Obamas Gesundheitsreform, d.Red.). Ich sitze im Oval Office, gleich nebenan mit einem Stift in der Hand und warte darauf etwas zu unterzeichnen und ich werde weiter warten. Irgendwann werden wir etwas auf die Reihe kriegen und das wird sehr gut sein."