Rettungskräfte suchen fieberhaft nach den fehlenden 500.000 Zuschauern

Erinnern Sie sich noch an Comical Ali? Das war ein Pressesprecher von Saddam Hussein, der durch aberwitzige Statements während des Irak-Kriegs berühmt geworden ist. So behauptete er während des Einmarsches der Amerikaner in Bagdad, dass die GIs angesichts der Überlegenheit der irakischen Armee massenhaft Selbstmord begehen würden. Damals haben die Journalisten herzlich gelacht. Aber Muhammad as Sahhaf, so sein Name, war eben nur die Stimme einer ohnehin untergehenden Diktatur. Anders als Sean Spicer, Pressesprecher des neuen US-Präsidenten. Der wollte der versammelten Presseschar in Washington weismachen, es hätten noch nie so viele Menschen einer Amtseinführung beigewohnt wie der Inauguration von Donald Trump.

Donald Trumps Sprecher, der Überverkäufer

Vier Lügen in fünf Minuten - Faktencheck Sean Spicer:

FACT CHECK: WH's new press secretary lied 4 times during a 5 minute speech. #Trump #SpicerFacts pic.twitter.com/K25Tn1hyNa — BR24 (@BR24) January 22, 2017

Doch das war nicht nur überverkauft, es war schlicht gelogen. Spicer sprach von 1,5 Millionen Gästen vor dem Kapitol, vor dem das Staatsoberhaupt seinen Amtseid ablegte. Experten aber schätzen die Anzahl auf nicht einmal eine halbe Million, eher weniger. Auf Fotos jedenfalls ist zu erkennen, dass es nicht so viele waren wie bei Barack Obamas erster Vereidigung. Sean Spicer stellte zudem weitere (falsche) Behauptungen in der nur fünf Minuten langen Unterrichtung auf. So übertrieb er selbst bei der Zahl der U-Bahn-fahrenden Besucher an diesem historischen Tag.





Wäre Spicers Umgang mit der Presse nicht so erschütternd, ja geradezu bedrohlich gewesen, hätte sich der eine oder andere Journalist vielleicht vor Lachen geschüttelt - aber so. Verschlimmbessert wurde der verheerende erste Eindruck von Trumps Presseberaterin Kelleyanne Conway, die im Fernsehen ernsthaft den Satz sagte: "Sean Spicer, unser Pressesprecher, hat alternative Fakten dazu (zur Anzahl der Amtseinführungszuschauer, d.Red.) vorgelegt.“ Außerdem sei es schlicht nicht möglich, Menschenmassen zu zählen. Eine Ansicht, die ihre Aussage nicht gerade unterstützt.

Alternative Fakten von bizarrer Schönheit

Falsche Behauptungen sind in der Welt von Donald Trumps Team also "alternative Fakten". Diese Aussage ist von derartig bizarrer Schönheit, dass es nicht lange dauert, bis auf Twitter die ersten Spott-Hashtags die Runde machten. Ganz vorne mit dabei: #alternativefacts und #spicerfacts - hier eine Auswahl der schönsten Ideen:

