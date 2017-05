"Der Papst ist wirklich gut" - Die besten Zitate von Trumps Trip

US-Präsident Donald Trump hat auf seiner ersten Auslandsreise fünf Länder in acht Tagen besucht. Dabei hat er auch so einige Dinge gesagt, die bestimmt im Gedächtnis bleiben. Seine besten Zitate von seiner Reise:





"Vertreibt sie aus euren Gotteshäusern. Vertreibt sie aus euren Gemeinden. Vertreibt sie aus eurem heiligen Land."

(Erster Stopp Saudi-Arabien, 21. Mai, US-Präsident Donald Trump fordert in einer Grundsatzrede vor muslimischen Staats- und Regierungschefs ein entschiedeneres Vorgehen gegen Extremisten) "Mit Entschlossenheit, Kompromissen und dem Glauben daran, dass Frieden möglich ist, können Israelis und Palästinenser einen Deal machen."

(Trump am 23. Mai in seiner Rede im Israel-Museum in Jerusalem) "Er hat etwas. Er ist wirklich gut. Wir hatten ein fantastisches Treffen und eine fantastische Tour, es war wunderschön. (...) Es war eine Ehre, mit dem Papst zusammen zu sein."

(Trump am 24. Mai in Rom über seinen Besuch im Vatikan und das Treffen mit Papst Franziskus) "Ich habe niemals gefragt, nicht einmal, was das neue Nato-Hauptquartier kostet. Ich weigere mich, das zu tun. Aber es ist wunderschön."

(Trump am 25. Mai bei der Eröffnung des neuen Nato-Hauptquartiers, das 1,12 Milliarden Euro gekostet haben soll) "Es war ein ungeheuer produktives Treffen, bei dem ich die amerikanischen Beziehungen gestärkt habe."

(Trump am 27. Mai vor Soldaten auf dem US-Militärstützpunkt Sigonella über den G7-Gipfel) "Wir haben eine wirklich historische Woche hinter uns."

(Trump am selben Ort über seine erste Auslandsreise)