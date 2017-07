Die bizarren Tweets der Trump-Supporter

Donald Trump ist bekannt für seine markigen, zum Teil auch kontroversen Twitter-Sprüche. Dafür wird er mitunter heftig kritisiert – seine Fans dagegen feiern ihn überschwänglich. Nicht selten sieht man unter den Tweets des US-Präsidenten bizarre Zustimmungsbekundungen. Nach seiner Ankunft in Paris wird, noch relativ zurückhaltend, die lange vermisste Führungsqualität gelobt. Gebetet wird aber so gut wie immer unter den im Minutentakt abgefeuerten Tweets. Manche sehen in ihm auch den Erlöser höchstpersönlich… Donald J. Trump aka. Jesus Christ Superstar. Oder doch eine Reinkarnation des "King of Rock"? Wahlweise kann es etwas "lauter" unter den Präsidenten-Tweets zugehen. Ein wenig martialischer darf es am Independence Day sein. Auch dieses Bild symbolisiert Trumps Twitter-Verhalten recht anschaulich. Auf Trumps Wrestling-Video mit CNN folgen ähnliche Montagen seiner Unterstützer. Trumps PR-Team inszeniert ihn oft als Superhelden - verständlich, dass seine Fans nachziehen. Und was denkt der US-Präsident darüber?