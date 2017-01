Seine Firmen, Putin und die Mauer - Trumps wichtigste Aussagen der Pressekonferenz

Gleich zu Beginn seiner Pressekonferenz in New York ging der kommende US-Präsident Donald Trump auf Meldungen ein, wonach Russland über Material verfüge, das ihn erpressbar mache. Diese Berichte seien möglicherweise von den Geheimdiensten herausgegeben worden, sagte Trump. Russland und seine geplante Wirtschaftspolitik waren wichtige Themen seiner Pressekonferenz in New York. "Ich sage es noch einmal. Es ist eine Schande, dass diese Informationen veröffentlich worden sind. Ich habe sie gehört, ich habe sie gelesen. Das sind alles Falschmeldungen. Das ist nicht passiert. Und es ist von unseren Gegnern besorgt worden, eine Gruppe von Gegnern, kranken Leuten. Die haben diesen Müll zusammengetragen." "Wenn Putin Donald Trump mag, dann ist das ein Vorteil und keine Belastung. Ich weiß nicht, ob ich mich mit Wladimir Putin verstehe werde. Ich hoffe das. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, dass das nicht so sein wird. Und wenn ich es nicht schaffe. Glauben sie wirklich, dass Hillary härter mit Putin umgehen würde, als ich. Glaubt das wirklich irgendjemand in diesem Raum?" "Ich habe gesagt, dass ich der größte Job-Produzent sein werde, den Gott je geschaffen hat. Und das meine ich auch so. Wir brauchen noch ein paar andere Dinge, einschließlich ein wenig Glück. Aber wir werden einen guten Job machen. Ich bin stolz, was wir schon jetzt geschafft haben. Ich freue mich auf die Amtseinführung, das wird eine wunderschöne Veranstaltung." "Ich könnte mein Unternehmen und das Land gleichzeitig führen. Ich mag zwar nicht, wie das aussieht. Aber ich könnte das machen, wenn ich es wollte. Als Präsident könnte ich die Trump-Organisation führen und ich könnte das Land führen. Aber das will ich nicht." "Obamacare ist das Problem der Demokraten. Wir werden das Problem für sie lösen. Wir werden ihnen einen großen Dienst erweisen. Wir könnten uns auch zurücklehnen und abwarten. Aber wir tun den Demokraten einen großen Dienst. Sobald unserer Minister im Amt ist, werden wir einen Plan machen. Das stand heute schon in der New York Times. Und damit werden wir Obamacare abschaffen und ersetzen. " "Wir werden die Mauer bauen. Ich könnte auch eineinhalb Jahre warten, bis wir unsere Verhandlungen mit Mexiko beendet haben. Aber ich will nicht warten. Mike Pence versucht noch einige Genehmigungen zu bekommen, damit wir mit der Mauer beginnen können. Ich will nicht ein oder eineinhalb Jahre warten. Mexiko wird uns die Kosten der Mauer in irgendeiner Weise ersetzen."