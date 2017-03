Trump versucht sich ein zweites Mal am umstrittenen Einreiseverbot

US-Präsident Donald Trump hat einen neuen Anlauf unternommen, um Einreisen aus mehreren muslimischen Staaten zu blockieren. Trump habe einen entsprechenden Erlass unterzeichnet, teilte das US-Präsidialamt am Montag mit. Das neue Dekret verhängt ein 90-tägiges Einreiseverbot gegen Menschen aus den vorwiegend muslimischen Ländern Iran, Libyen, Syrien, Somalia, dem Sudan und dem Jemen. Der Irak wird nicht mehr auf der Liste aufgeführt, sagte US-Außenminister Rex Tillerson. Tillerson warb für Verständnis: "An unsere Allierten und Partner weltweit, wir bitten zu verstehen, dass dieses Dekret Teil unserer ständigen Bemühungen ist, uns gegen den radikalen islamischen Terror zu schützen und wir es nicht für zerstörerische Zwecke ausnutzen werden." Es ist das zweite derartige Dekret des Präsidenten. Der erste Erlass vom 27. Januar war von Gerichten gekippt worden. Es sah auch ein Einreiseverbot aus dem Irak vor. Kritiker sprechen von einer gezielten Maßnahme gegen Muslime, was die US-Regierung zurückweist. Sie begründet das Verbot mit dem Schutz der nationalen Sicherheit.