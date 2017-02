Selbst ein Fox-Moderator wendet sich von Trump ab: "Es ist komplett verrückt"

Am Donnerstag stellte sich Donald Trump in Washington der Presse und nutzte den Auftritt zu einer Generalabrechnung mit den US-Medien. Er wende sich direkt an das amerikanische Volk, weil die Medien nicht die Wahrheit berichten wollten und würden, skandierte der neue US-Präsident. Sie würden die Erfolge seiner Regierung verschweigen. CNN, die "Washington Post" oder die "New York Times" - das sind erklärte Feinde Trumps. Der amerikanische Nachrichtensender Fox News zählte bislang nicht dazu. Im Gegensatz: Bei allen Querelen konnte sich Trump auf eine wohlwollende Fox-Berichterstattung verlassen. Im Gegenzug revanchierte er sich mit lobenden Worten bei dem erzkonservativen Sender.



Doch nun wendet man sich sogar bei Fox von Trump ab. "Es ist verrückt, was wir da jeden Tag zu sehen bekommen", schimpfte der Moderator Shepard Smith nach der denkwürdigen Pressekonferenz. "Es ist komplett verrückt. Er wiederholt alberne Behauptungen, die sich nicht im Entferntesten als wahr erweisen und vermeidet Antworten zu Russland. Und tut so als wären wir Trottel, diese Fragen zu stellen", so Smith.

Fox News’ Shepard Smith hammers Trump & sticks up for CNN. One of the Few Brave Individuals at Fox... pic.twitter.com/ZAggOBGADA — Impeach Donald Trump (@Impeach_D_Trump) February 17, 2017

Donald-Trump-Fans fordern Smiths Kündigung

"Nein, wir sind keine Idioten und wir verlangen Antworten auf diese Frage. Sie schulden sie dem amerikanischen Volk", richtete sich der Nachrichtensprecher direkt an Trump. "Sie nennen uns Fake News und behandeln uns wie Kinder, weil wir die Fragen stellen", redete er sich in Rage. Das Volk verdiene aber eine Antwort.

Im Netz erntete Smith für seine Wutrede viel Zustimmung. "Shepard Smith hat heute das Richtige getan und sprang für gute Journalisten in die Bresche", kommentierte etwa ein Nutzer auf Twitter. Doch von den Anhängern Trumps hagelte es erwartungsgemäß brüske Kritik. Smith solle doch zu den anderen "Fake News Sendern" wie CNN oder CNBC wechseln. Viele riefen zu einem Boykott von Fox auf oder verlangten seine Kündigung. "Was werdet ihr endlich etwas gegen Shepard Smith unternehmen?", fragte beispeielsweise ein User Fox. "Ihr werdet viele von uns wegen seines Hasses auf Donald Trump verlieren!"