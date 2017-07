Trump schließt Transgender aus der Armee aus - so empört reagiert Amerika

Es war ein böse Überraschung für alle Betroffenen, aber auch für alle, die sich für Gleichberechtigung in der amerikanischen Gesellschaft stark machen: US-Präsident Donald Trump hat verkündet, dass Transgender in der US-Armee keinen Dienst tun dürfen. Er teilte dies, wie schon üblich, in den wenigen Zeilen mit, die Twitter-Nachrichten erlauben. Immerhin: Diesmal verteilte Trump seine Worte auf drei Tweets.



Die Regierung werde es nicht erlauben, dass Menschen, die sich nicht oder nicht nur mit dem bei ihrer Geburt notierten Geschlecht identifizieren, im Militär dienten, schrieb der Präsident. Das Militär müsse sich auf den "entscheidenden und überwältigenden Sieg" konzentrieren und könne nicht mit den "enormen medizinischen Kosten" belastet werden, die mit dem Dienst von Transgendern einhergingen, fügte er hinzu. Trump legt mit seiner Entscheidung einmal mehr die Axt an das Werk der Vorgängerregierung von Barack Obama, die im Juni 2016 den Militärdienst für Transgender durchgesetzt hatte. Trumps entgegengesetzte Entscheidung vom Mittwoch sorgt für Empörung - und zwar auch unter Republikanern.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. Juli 2017

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. Juli 2017