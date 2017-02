"Gut geölte Maschine" - Trump-Spruch bringt US-Regierung reichlich Häme

US-Präsident Donald Trump hat auf einer Pressekonferenz Medienberichten widersprochen, es herrsche Chaos im Weißen Haus. Tatsächlich laufe seine Regierung wie eine "gut geölte Maschine". Auf Twitter wurde prompt der #FineTunedMachine zum Trend. Twitterer posteten Fotos von anderen "gut geölten Maschinen", an die sie die Trump-Administration noch so erinnert.

Gut weg kommt die Regierung von Donald Trump dabei ganz und gar nicht. Denn einen guten Eindruck hat sie in den ersten vier Wochen von Trumps Präsidentschaft wahrlich nicht gemacht. So finden sich auf Twitter etwa Bilder des explodierenden Zeppelins "Hindenburg", der sinkenden "Titanic", völlig verrosteter Maschinen und brennender Autos unter dem Hashtag #FineTunedMachines. Donald Trump schafft es offenbar nicht, den chaotischen Eindruck, den seine Mannschaft in der Öffentlichkeit gemacht hat, zu revidieren.