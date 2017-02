So überrascht reagiert Trump auf Trudeaus Französisch

Schon an seinem Namen ist es praktisch für jeden ablesbar: Kanadas Premier Justin Trudeau ist des Französischen mächtig. Das ist kein Fehler, wenn man Regierungschef eines Staates ist, in dem Französisch eine von zwei Amtssprachen ist. In der Provinz Québec ist es sogar die einzige Amtssprache, New Brunswick im Osten des Landes ist zweisprachig, immerhin 24 Prozent der Kanadier sind frankophon, 31 Prozent sprechen fließend Französisch. Dass es also während der gemeinsamen Pressekonferenz von Trudeau und US-Präsident Donald Trump zu französischen Fragen und Antworten kommen würde, war also nicht sonderlich überraschend.

Sicherlich ist es der Unerfahrenheit des neuen Chefs im Weißen Haus zuzuschreiben, dass Trump daran offenbar nicht gedacht hat. Bis der Republikaner den Ohrhörer mit der Simultanübersetzung endlich an seinem Platz hat, hat der flinke Kanadier die Sprache schon wieder gewechselt. Es braucht aber ein bisschen, bis Mr. President auch das wiederum registriert. Immerhin: Trump macht das alles so unauffällig wie möglich; die Kameras hielten natürlich dennoch alles fest:

Justin Trudeau: Englisch und Französisch - Donald Trump: Lügen und Bullshit

In den sozialen Netzwerken sorgte die kleine Episode für amüsierte Reaktionen. "Trump sieht aus wie der peinliche betrunkene Onkel, der versucht, eine Hochzeitsrede rauszubringen", heißt es in einem Tweet. "Weder Trump noch irgendjemand von seinen Helfern in der ersten Reihe tragen Ohrhörer, um Trudeaus Äußerungen auf Französisch zuzuhören", hat ein anderer Twitterer beobachtet. Amüsiert-böses Fazit: "Trudeau zweisprachig: Englisch und Französisch. Trump zweisprachig: Lügen und Bullshit."





Und weiter:

I liked it just now when Trudeau said "Trump" in French and Trump looked over like a dog that understands its name and nothing else. — Kakistocracy Man (@jacobsberg) 13. Februar 2017 "Mir hat gefallen wie Trump rübergeschaut hat wie ein Hund, der seinen Namen und sonst nichts versteht, als Trudeau 'Trump' auf Französisch gesagt hat." Trudeau speaking French through half the press conference has to make Trump ready to build northern wall. — Graham Anderson (@Gram_the_cracka) 13. Februar 2017 "Dass Trudeau während der halben Pressekonferenz Französisch spricht, muss Trump dazu zwingen, die nördliche Mauer zu bauen." I can understand more of Trudeau 's French answers with high school level fluency than I do trumps English rambling. #TrudeauMeetsTrump — (((Heather))) ✌🏻️ (@heythar) 13. Februar 2017 "Ich verstehe von Trudeaus Antworten in fließendem Französisch auf High-School-Level mehr als von Trumps englischem Geschwafel." "Mir hat gefallen wie Trump rübergeschaut hat wie ein Hund, der seinen Namen und sonst nichts versteht, als Trudeau 'Trump' auf Französisch gesagt hat.""Dass Trudeau während der halben Pressekonferenz Französisch spricht, muss Trump dazu zwingen, die nördliche Mauer zu bauen.""Ich verstehe von Trudeaus Antworten in fließendem Französisch auf High-School-Level mehr als von Trumps englischem Geschwafel."