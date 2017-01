US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag in einer Rede vor Republikanern in Philadelphia bestätigt, dass das für kommenden Woche geplante Treffen mit Mexikos Präsident Enrique Pena Nieto nicht stattfindet. "Der Präsident Mexikos und ich haben beschlossen das geplante Treffen abzusagen. Bevor Mexiko nicht damit anfängt, uns fair und mit Respekt zu behandeln, wäre ein solches Treffen fruchtlos." "Die meisten Einwanderer kommen über die Südgrenze. Ich habe oft gesagt, dass die Amerikaner die Mauer nicht bezahlen werden. Das habe ich auch der mexikanischen Regierung klar gemacht." Der US-Präsident verlangte zudem erneut eine Anpassung des Freihandelsabkommens Nafta.