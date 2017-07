US-Präsident Trump verbietet Militärdienst für Transgender

Donald Trump legt erneut eine Kehrtwende zur Politik seines Vorgängers Barack Obama hin. Der US-Präsident will Transgender den Dienst im US-Militär verbieten. "Nach Konsultationen mit meinen Generälen und Militärexperten weisen wir darauf hin, dass die US-Regierung weder akzeptieren noch zulassen wird, dass Transgender-Personen in irgendeiner Funktion in der US-Armee dienen", twitterte der Präsident am Mittwoch. Die Streitkräfte dürften nicht mit den immensen medizinischen Kosten und Unterbrechungen belastet werden, die Transgender im Militär verursachten. Ashton Carter, der Verteidigungsminister der Regierung Obama, hatte die Armee 2016 prinzipiell für Transgender und Transsexuelle geöffnet. Einschränkungen gegen Homosexuelle, die nach der sogenannten "Don't ask, don't tell" Regel angehalten waren, ihre sexuelle Orientierung geheim zu halten, wurden fünf Jahre zuvor abgeschafft. In mehreren Städten, so wie in New York, löste Trumps Entscheidung wütende Proteste aus. Transgender sind Menschen, deren sexuelle Identität nicht den biologischen Geschlechtsmerkmalen entspricht, mit denen sie geboren wurden. Laut einer Studie dienen 2500 Transgender in den Streitkräften, weitere 1500 sind Reservisten. Die Zahl der Transgender-Veteranen wird auf über 130.000 geschätzt. Jennifer Long, die in Afghanistan diente, ist eine von ihnen. Trumps Entscheidung ist für sie ein Schock und außerdem völlig kurzsichtig. "Weniger als ein Prozent der Bevölkerung leisten überhaupt Militärdienst. Und heutzutage, wo so hohe Anforderungen gestellt werden, braucht man die besten Leute. Der Talentpool wird aber viel kleiner gemacht, wenn man sagt: 'Hey, Dein Dienst ist hier nicht erwünscht'." Im Wahlkampf versprach Trump den Schutz von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender. Oft allerdings verknüpft mit einer Kampfansage gegen Islamisten. "Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um die LGBTQ-Gemeinde vor der Gewalt und Unterdrückung durch diese hasserfüllte, fremde Ideologie zu schützen." Auf die Frage einer Journalistin zu seinem Transgender-Kurs wollte Trump bei einer Veranstaltung am Mittwoch nicht antworten. Was die Entscheidung für Transgender, die derzeit in der US-Armee dienen, genau bedeutet, ist noch unklar. Das Verteidigungsministerium erklärte, es werde in nächster Zukunft überarbeitete Handlungsempfehlungen für das Militär vorlegen.