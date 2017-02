US-Präsident Donald Trump hat am Freitag in Oxon Hill bei Washington D.C. erneut die Medien kritisiert und seine Politik von militärischer Aufrüstung bis hin zum Mauerbau an der Grenze zu Mexiko für gut geheißen und unterstrichen. Trump hielt seine Rede auf der Conservative Political Action Conference, abgekürzt CPAC, die alljährlich stattfindet. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung von konservativen Politikern sowie Anhängern von konservativen Gruppierungen wie zum Beispiel der National Rifle Association, der US-amerikanischen Waffen-Lobby.