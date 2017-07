US-Republikaner mit Umbau von ObamaCare erneut gescheitert

Einheimische Produkte wurden am Montag im Weissen Haus in Washington D.C. präsentiert, vom Bulldozer bis zum Baseballschläger. Er wolle "Made in USA" schützen, sagte US-Präsident Donald Trump. Allein für die Gesundheitsreform von Amtsvorgänger Barack Obama gilt das sicher nicht. Bei dem Versuch, sie einzudampfen, sind die US-Republikaner nun erneut gescheitert. In der Nacht zum Dienstag kündigten zwei weitere Senatoren ihren Widerstand gegen den überarbeiteten Entwurf des Mehrheitsführers Mitch McConnell an, der damit endgültig über zu wenig Stimmen für sein Projekt verfügte. Präsident Trump forderte, stattdessen nun ObamaCare als Ganzes aufzuheben und es durch ein komplett neues System zu ersetzen. Die teilweise oder gänzliche Rücknahme von ObamaCare ist eines der wichtigsten Wahlversprechen von Trump. Der Umbau gilt an den Finanzmärkten als Test, ob die Regierung Trump ihre mit Spannung erwartete große Steuerreform verwirklichen kann.