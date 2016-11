Regierungen weltweit möchten mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump in Kontakt treten, wissen aber nicht, wie sie sein Übergangsteam erreichen können. Der japanische Premierminister Shinzo Abe dürfte der erste sein, den Trump trifft. Noch am Mittwoch hatten Abes Mitarbeiter allerdings von bis dahin "unbestätigten Plänen" gesprochen. Sie wüssten nicht, wen sie vor Ort anrufen sollten. Für Regierungschefs gelten lose Verabredungen als überaus unüblich. Ebenfalls unüblich dürfte es sein, wenn etwa der australische Premierminister Malcolm Turnbull private Beziehungen nutzen muss, um mit einem designierten Präsidenten in Kontakt treten zu können. Turnbull sagte am Donnerstag, er haben Trumps Nummer von dessen australischen Golf-Kumpel Greg Norman. Via Twitter hatte Trump Berichte über Unordnung in seinem Übergangsteam am Mittwoch dementiert. Seit dessen Leiter ausgetauscht wurde und Schlüsselpositionen im Kabinett weiter unbekannt sind, herrscht Verwirrung über das weitere Prozedere der Amtsübergabe.