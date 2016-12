Donald Trump hat den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt und die Ermordung des russischen Botschafters in Ankara als schreckliche Vorfälle bezeichnet. Auf die Frage, eines Reporters, ob Trump seine Haltung hinsichtlich eines Einreisestopps für Muslime noch einmal überdenken werde, sagte der designierte US-Präsident: "Sie kennen meine Pläne und sie erweisen sich als richtig." Mit Amtsinhaber Barack Obama habe er seit den beiden Anschlägen in Berlin und Ankara noch nicht gesprochen, so Trump.