Trump entlässt kritische Generalbundesanwältin

Im Streit über die von ihm angeordneten Einreiseverbote für Flüchtlinge und Bürger einiger muslimischer Länder hat US-Präsident Donald Trump die amtierende Generalbundesanwältin Sally Yates entlassen. Dies teilte Trumps Sprecher am Montag via Twitter mit. Yates hatte sich kritisch über die von Trump verhängten Einreiseverbote geäußert und deren Rechtmäßigkeit in Zweifel gezogen. Sie hatte die Mitarbeiter des Justizministeriums angewiesen, die Dekrete nicht umzusetzen. Nachfolger von Yates soll der Generalstaatsanwalt des Ostdistrikts von Virginia, Dana Boente, werden. Trump hatte am Freitag einen Präsidentenerlass unterzeichnet, der Flüchtlingen und Bürgern mehrerer muslimischer Staaten vorübergehend die Einreise verbietet. Trump reagierte damit nach eigener Aussage auf die Bedrohung der Sicherheit in den USA. Der Schritt ist im In- und Ausland auf Kritik gestoßen.