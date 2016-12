Abstimmung der Wahlleute in den USA, um Donald Trump zum Präsidenten zu wählen. Doch in vielen Staaten, wie hier in Pennsylvania wurde die Abstimmung von Anti-Trump-Protesten begleitet. Der Republikaner Trump hat jedoch am Montag wie erwartet die erforderlichen Stimmen der Wahlleute für seine Ernennung zum nächsten US-Präsidenten erhalten. Die Auszählung in den einzelnen Bundesstaaten überschritt am Abend die erforderliche Schwelle von 270 Stimmen. Nach Angaben von mehreren US-Medien am Montag hätten dabei deutlich mehr als die nötigen 270 für Trump gestimmt. Insgesamt werden die Stimmen von 538 Wahlleuten entsprechend der Abstimmung im November verteilt. Formell ausgezählt wird am 6. Januar im Kongress.