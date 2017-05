Donald Trump: „Schaut euch an, wie ich in letzter Zeit behandelt wurde. Kein Politiker in der Geschichte – und das sage ich mit großer Sicherheit – wurde schlechter oder ungerechter behandelt.“

Donald Trump ist wirklich ganz schlecht dran. Bei einer Rede vor Kadetten der Akademie der Küstenwache stellt er klar, dass er sich vor allem als Opfer einer massiven Medienkampagne sieht.

Auf Twitter hagelt es dafür Spott. User erinnern an Politiker, denen es definitiv schlechter ging.



"Auf Julius Caesar wurde 23 Mal von seinen Freunden und Kollegen eingestochen."







"Präsident Nelson Mandela verbrachte 27 Jahre im Gefängnis, aber klar..."





Ghandi verbrachte insgesamt acht Jahre im Gefängnis.



Die Ermordung von Präsident Lincoln.







Das Attentat auf Präsident John F. Kennedy.





Aber klar, Donald Trump ist einfach die ärmste Socke von allen.