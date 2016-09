Wahlkampf im Gospelgottesdienst. Donald Trump zu Besuch bei einer afroamerikanischen Gemeinde in Detroit. Es ist ein Versuch des republikanischen Präsidentschaftskandidaten, in der Gunst schwarzer US-Wähler zu punkten. In seiner Rede schlug Trump ungewohnt sanfte Töne an. "Unsere Nation ist gespalten. Wir reden aneinander vorbei und nicht miteinander. Und diejenigen, die sich um ein Amt bewerben, wenden sich nicht genug den Gemeinden zu, um zu lernen, was los ist. Sie haben keine Ahnung. Ich bin heute hier, um zu lernen, damit wir zusammen die Ungerechtigkeit in jeder Form abschaffen können, auch in der Wirtschaft, damit die afroamerikanische Gemeinschaft durch Jobs und Einkommen wirtschaftlich profitieren kann." Vor der Kirche protestierten am Samstag Demonstranten gegen den umstrittenen Kandidaten. Viele US-Bürger haben Trumps zahlreiche verbale Ausfälle im bisherigen Wahlkampf nicht vergessen. Mit seinem aggressiven Auftreten ist es Trump kaum gelungen, bei Wählern zu punkten, die nicht zur weißen Mittelschicht gehören. Mitte August hatte der republikanische Kandidat eine neue Wahlkampfmanagerin ernannt. Diese kündigte an, dass der 70-Jährige bis zur Wahl am 08. November mehr Disziplin an den Tag legen werde. In der Einwanderungspolitik war Trump nach versöhnlichen Äußerungen in der vergangenen Woche aber wieder zu seiner harten Linie zurückgekehrt.