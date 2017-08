Besuch in Texas: Trump im Krisenmodus

Nach der Flutkatastrophe im US-Bundesstaat Texas ist Präsident Donald Trump in dem Krisengebiet eingetroffen. Trump erreichte der internationalen Flughafen der Stadt Corpus Christi gemeinsam mit seiner Frau Melania. In Corpus Christi verschaffte sich Trump einen Überblick über die Lage nach dem verheerenden Sturm "Harvey". Trump dankte dem Krisenstab und allen freiwilligen Helfern. Der US-Präsident sprach auch über die Bewältigung der Katastrophe: "Wir wollen das hier so hinbekommen, dass man in fünf Jahren sagt: So wird es gemacht, es soll von epischer Dimension sein." Gratulieren können man ja nun nicht, das werde man auf die Zeit verschieben, wenn alles vorüber und getan ist. Das jedoch dürfte angesichts des Ausmaßes der Zerstörung in Texas lange dauern.