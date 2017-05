Twitter-Spott für Donald Trump: "Niemand konnte wissen, dass ..."

Als Donald Trump vor einigen Wochen einräumte, dass niemand gewusst hätte, wie kompliziert das US-Gesundheitswesen sei, zog er sich Unmut wie Spott Washingtons zu. Denn so ziemlich jeder, der sich auch nur halbwegs mit dem Thema beschäftigte, wusste so ziemlich genau, wie kompliziert das ist. Dieser Spruch jedenfalls, der im Amerikanischen mit "Nobody knew…" begann, hat nun David Frum, Redensschreiber des ehemaligen Präsidenten George W. Bush, zu einem wahren Twitter-Spottsturm inspiriert. Anlass war die Interview-Aussage von Trump, nach der er überrascht gewesen sei, wie anstrengend es ist, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein.



Begonnen hatte Frum zunächst nur mit einen Tweet. "Niemand konnte wissen, wie schwer das Präsidentenamt ist." Dann, angefixt von seiner Idee, machte er weiter: "Wie schon Newt Gingrich so treffend bemerkte, konnte niemand wissen, dass der Präsident manchmal kritisiert wird und es gelegentlich nicht so funktioniert, wie er es will. All dieses Wissen war geschickt versteckt in Büchern und anderen schriftlichen Formen."

So weit so treffend. Doch dann fand Frum offenbar Gefallen an seinen Lästereien und legte mit einer ganzen Reihe an "Niemand-konnte-wissen"-Tweets nach.

Und hier noch einmal die Originaltweets:

Nobody could have known the presidency was hard. — David Frum (@davidfrum) April 28, 2017

As Newt Gingrich pointed out, nobody could have known that the president is sometimes criticized and occasionally does not get his own way — David Frum (@davidfrum) April 28, 2017

All this information was cunningly concealed by being put in books and other forms of writing — David Frum (@davidfrum) April 28, 2017

Also , nobody could have known that 2 year old tweets are retrievable — David Frum (@davidfrum) April 28, 2017

Nobody could have known that a few dozen little white lies about things like wiretapping could cause so much trouble — David Frum (@davidfrum) April 28, 2017

Nobody could have known that removing health coverage from tens of millions of people might have political consequences — David Frum (@davidfrum) April 28, 2017

Nobody could have known that tax plans are supposed to come with numbers — David Frum (@davidfrum) April 28, 2017

Nobody could have known that they tally and publish how much your weekend golf excursions cost the public — David Frum (@davidfrum) April 28, 2017

Nobody could have known that the Indian and the Pacific are different oceans — David Frum (@davidfrum) April 28, 2017