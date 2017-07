Polnische First Lady lässt Donald Trump beim Handschlag auflaufen

Donald Trump und der Handschlag - es ist eine Geschichte mit vielen Kapiteln. Mal verpasst er die Hand, mal verweigert er sich, mal dehnt er das Händeschütteln bizarr lange aus und mal blamiert er sich, weil er die Regeln nicht zu kennen - oder schlicht zu ignorieren scheint. So auch in Warschau, wo der US-Präsident am Donnerstag seinen polnischen Amtskollegen Andrzej Duda traf, bevor er weiter zum G20-Gipfel nach Hamburg reiste.

Als Polens First Lady Agata Kornhauser-Duda zur Begrüßung freundlich lächelnd auf das amerikanische Präsidentenpaar zugeht und mit Blick auf Melania Trump ihre Hand ausstreckt, will Donald Trump gleich zugreifen - doch Kornhauser-Duda ignoriert den US-Präsidenten, läuft sehr zielstrebig an ihm vorbei und auf dessen Frau zu - Donald Trump greift daraufhin ins Leere.

Polens First Lady zeigt POTUS, wie das mit den Manieren ist: Ladys first auch beim #handshake #Trump #POTUSinPoland Er versteht es nicht! pic.twitter.com/XnFHigZp7G — Gerd Weimer (@Zeitfried) 6. Juli 2017





Die Szene verwundert, sollte dem US-Präsidenten nach mehr als fünf Monaten im Amt - und mehr als 70 Jahren auf diesem Planeten - doch inzwischen die "Ladys first"-Regel bekannt sein. Wir sind gespannt, was als nächstes kommt. Ein paar Hände muss Trump in diesen Tagen in Hamburg ja noch schütteln.