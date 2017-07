US-Senatoren wollen Trump-Sohn zu Russland-Kontakten befragen

Donald Trumps gleichnamiger Sohn gerät zunehmend ins Visier von Ermittlungen. Es geht um Kontakte zwischen Vertretern Russlands und solchen aus dem Umfeld des US-Präsidenten während der Wahl 2016. Senatoren beider Parteien erklärten am Montag, sie wollten Donald Trump Jr. zu dessen Treffen mit einer russischen Anwältin während des Wahlkampfs befragen. Laut "New York Times" soll sie kompromittierende Informationen über Hillary Clinton in Aussicht gestellt haben, der Gegenkandidatin des Präsidenten. Trump Jr. erklärte auf Twitter, er werde gerne mit dem Ausschuss zusammenarbeiten. Mehrere Kongressausschüsse sowie ein Sonderermittler gehen dem Verdacht nach, die russische Führung könne die US-Wahl zugunsten von Trump beeinflusst haben. Die Regierung in Moskau weist die Vorwürfe zurück. Der US-Präsident hat erklärt, es habe keine Absprachen gegeben.