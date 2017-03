Donald Trump Jr. kassiert Shitstorm für Kritik an Londons Bürgermeister

Der älteste Sohn des US-Präsidenten Donald Trump hat nach dem Terroranschlag in London den Bürgermeister der Metropole kritisiert - und sich selbst damit heftige Proteste eingeheimst. Donald Trump Jr. twitterte kurz nach dem Anschlag am Mittwoch einen Bericht der britischen Zeitung "The Independent" vom vergangenen September. Dazu schrieb er: "Sie nehmen mich wohl auf den Arm?!: Terroranschläge gehören zum Leben in einer Großstadt, sagt Londons Bürgermeister Sadiq Khan."



In dem Bericht wird Khan bei einem Besuch in New York zitiert, der kurz nachdem mehrere Bomben in der Stadt und im angrenzenden Bundesstaat New Jersey explodiert waren, stattfand: Er habe nach den Anschlägen eine "schlaflose Nacht" gehabt, sagte Khan damals. Er glaube, die Bedrohung durch Terroranschläge "gehöre zum Leben in einer Großstadt" und man müsse vorbereitet sein.

You have to be kidding me?!: Terror attacks are part of living in big city, says London Mayor Sadiq Khan https://t.co/uSm2pwRTjO — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 22. März 2017

Der Tweet von Trump Jr. löste Empörung und scharfe Kritik aus. "Sie nutzen einen Terroranschlag auf unsere Stadt, um Londons Bürgermeister für Ihre eigenen politischen Ziele anzugreifen. Sie sind eine Schande", twitterte der britische Abgeordnete Wes Streeting. Andere warfen ihm vor, er habe die Äußerungen des Bürgermeisters aus dem Zusammenhang gerissen, oder kritisierten, der Tweet erwecke den Anschein, Khan habe die Aussagen kurz nach dem Londoner Anschlag gemacht.

@DonaldJTrumpJr You use a terrorist attack on our city to attack London's Mayor for your own political gain. You're a disgrace. — Wes Streeting MP (@wesstreeting) 22. März 2017

Der Korrespondent des britischen Fernsehsenders Channel 4, Ciaran Jenkins, fragte den Präsidentensohn: "Ist das hilfreich @DonaldJTrumpJr? Hast Du den Artikel überhaupt gelesen, bevor Du während eines laufenden Ereignisses gegen Londons Bürgermeister aufstachelst?" Jenkins fügte hinzu: "Jede Stadt bereitet sich auf Terrorangriffe vor. Sogar Tokio. Es wäre ziemlich dumm, es nicht zu tun."

Is this helpful @DonaldJTrumpJr? Did you even read the article before goading London's Mayor during a live incident?https://t.co/Sm68UOcJQG — Ciaran Jenkins (@C4Ciaran) 22. März 2017

Donald Trump Jr. ist das erste Kind des US-Präsidenten. Er leitet zusammen mit seinem Bruder Eric das weitverzweigte Firmenimperium seines Vaters.