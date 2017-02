Trump klärt Aussage über Schweden auf

Der Auftritt von US-Präsident Donald Trump am Samstag im US-Bundesstaat Florida hatte für einige Verwirrung gesorgt. Trump hatte bei seiner Rede den Eindruck erweckt, es habe einen Anschlag in Schweden gegeben. Zur Rechtfertigung seiner restriktiven Einwanderungspolitik stellte er einen Zusammenhang zwischen der Einwanderung und Anschlägen von Extremisten her. Wörtlich sagt er: seht her, was in Deutschland passiert, seht, was letze Nacht in Schweden passiert ist. Allerdings hatte es nach Angaben der schwedischen Regierung überhaupt keinen Fall gegeben, der zu Trumps Worten gepasst hätte. Das schwedische Außenministerium forderte eine Erklärung. Die lieferte Trump jetzt über Twitter. In seinem Tweet schrieb der US-Präsident, er habe sich auf eine Geschichte bezogen, die auf Fox News ausgestrahlt worden sei. Darin sei es um Einwanderung und Schweden gegangen. In Schweden waren Trumps Äußerungen mit Verwunderung aber auch mit Humor aufgenommen worden. Twitternutzer tauschten sich darüber aus, was am Freitag tatsächlich in Schweden passiert sein könnte. Einige Vorschläge: "Ikea-Schrank falsch aufgebaut" oder "Bier getrunken".