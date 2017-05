Trump kritisiert Einsetzung von Russland-Sonderermittler

Die Frage, ob er James Comey aufgefordert habe, Untersuchungen zu Michael Flynns Russland-Kontakten einzustellen, wies Donald Trump am Donnerstag mit knappen Worten zurück. Der frühere FBI-Chef Comey sei sehr unpopulär gewesen, sagte der US-Präsident bei einer Pressekonferenz in Washington. Mit dem Entschluss ihn zu entlassen, habe er gehofft, eine parteiübergreifende Entscheidung zu treffen. Der von Trump gefeuerte Comey leitete eine bundespolizeiliche Untersuchung zu den Russland-Kontakten des früheren Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn. Am Mittwoch wurde der Ex-FBI-Chef Robert Mueller als Sonderermittler in der Russland-Affäre eingesetzt. Trump kritisierte dies scharf. "Ich respektiere den Schritt, aber diese ganze Sache ist eine Hexenjagd", sagte der US-Präsident. Es gab keine Absprachen zwischen meinem Wahlkampfteam und Russland. Ich glaube, das ganze spaltet unser Land" Forderungen aus der Reihen der Opposition nach einer Amtsenthebung nannte Trump "lächerlich". Er habe nichts getan, was eine strafrechtliche Anklage rechtfertige